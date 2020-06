A luglio riparte il Trekking Nature



I cambiamenti climatici al centro dell'edizione 2020 dell'iniziativa rivolta ai giovani dai 7 ai 14 anni

AOSTA. Questa estate torna il Trekking Nature, l'iniziativa che avvicina i giovani alla natura e all'ambiente. L'edizione 2020 prenderà il via il prossimo 13 luglio e si articola in nove turni di cinque giorni, dal lunedì al venerdì. I ragazzi dai 7 ai 14 anni saranno accompagnati da personale specializzato, nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione della pandemia da Covid-19, e parteciperanno ad escursioni, giochi ed attività legate alla scoperta della montagna, con particolare attenzione al tema di quest'anno: La flora e la fauna di montagna alla luce dei cambiamenti climatici. "Ai ragazzi valdostani - commenta l'assessore regionale all'ambiente Albert Chatrian - l'iniziativa offre l'occasione di sfruttare il privilegio di avere a portata di mano un laboratorio ambientale importante e articolato qual è il nostro sistema montagna-natura. In un momento così particolare come quello che stiamo vivendo, e nonostante le difficoltà dovute alle misure di sicurezza da adottare per evitare rischi sanitari, assume un valore quasi simbolico il fatto di aver voluto fortemente organizzare il Trekking, in continuità con quanto avveniva gli anni scorsi". Le iscrizioni sono aperte. I moduli sono reperibili sul sito della Regione nella sezione "Territorio". E.G.