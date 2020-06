Covid-19, Valle d'Aosta: nessun nuovo positivo e l'indice Rt scende a 0.18

Diffuso dalla Regione il bollettino del 26 giugno

AOSTA. Non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta tra le 113 persone sottoposte a test negli ultimi giorni. Lo indica il bollettino diffuso oggi pomeriggio dalla Regione. L'assenza di nuove positività abbassa ulteriormente l'indice di contagio R(t) che l'Istituto Superiore di Sanità indica a 0.18.

Le persone che risultano essere state contagiate dal virus in Valle dall'inizio della pandemia sono quindi sempre 1.194. I guariti ad oggi sono 1.046 (+4 rispetto al bollettino di mercoledì scorso) e i decessi sono stabili a 146.

Sempre ad oggi le persone positive all'infezione sono 4 di cui 2 ricoverate in ospedale e 2 in isolamento domiciliare. Un paziente è considerato clinicamente guarito, cioè che non ha più sintomi ma ancora non ha il doppio tampone negativo.

Finora nella nostra regione sono stati eseguiti 17.941 tamponi su 13.610 persone.

Il prossimo bollettino regionale sarà diffuso lunedì.





M.C.