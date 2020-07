Coronavirus, in Valle d'Aosta ancora 0 nuovi casi

I guariti fermi a 1.045 e i decessi a 146

AOSTA. Nessuna delle 135 persone sottoposte a test negli ultimi tre giorni in Valle d'Aosta è risultata essere contagiata dal virus SARS-CoV-2. Ad oggi, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, le persone positive sono cinque di cui quattro ricoverate in ospedale ad Aosta e una in isolamento domiciliare.

I guariti sono stabili a 1.045, con un'età media di 57 anni, e i decessi fermi a 146, 73 uomini e 73 donne di età media di 83 anni.

Infine il dato sui tamponi: sono 18.807 quelli ad oggi effettuati (+231 rispetto al precedente bollettino).

Il prossimo aggiornamento sulla situazione Covid in Valle è atteso mercoledì 8 luglio.

Elena Giovinazzo