Coronavirus, i casi positivi in Valle d'Aosta scendono da 5 a 3

Nessun nuovo contagio rilevato negli ultimi giorni

AOSTA. Diminuiscono da 5 a 3 le persone che ad oggi risultano positive al virus Covid-19 in Valle d'Aosta. Il dato è contenuto nel bollettino n. 124 diffuso dalla Regione dal quale risultano ancora 2 persone ricoverate all'ospedale Parini e una in isolamento domiciliare. Il numero dei guariti aumenta a 1.046 totali, uno in più, ed inoltre è indicato un paziente guarito clinicamente.

Rispetto al bollettino di venerdì scorso risultano testate 212 persone in più, nessuna delle quali positiva al coronavirus.

Le morti legate alla pandemia sono sempre 146.

Ad oggi nella nostra regione risultano 19.599 tamponi effettuati.

M.C.