Coronavirus, scendono a 2 le persone attualmente positive in Valle d'Aosta

Sempre fermo a 0 il contatore dei nuovi casi individuati sul territorio

AOSTA. La Regione ha diffuso oggi il bollettino n. 125 sulla situazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Valle d'Aosta. Rispetto a lunedì scorso scende da 3 a 2 il numero di persone attualmente positive, una ricoverata in ospedale e l'altra in isolamento domiciliare.

Ci sono due guariti in più (1.048 in totale), uno dei quali era indicato come "clinicamente guarito" nel bollettino precedente.

Ancora una volta non ci sono nuovi casi positivi. Negli ultimi giorni le persone testate sono 148 e nessuna è risultata infettata dal virus. Invariato anche il numero di decessi.

I tamponi finora effettuati sono 19.824.

M.C.