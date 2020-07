Valle d'Aosta, dal 20 luglio attiva l'assistenza medica per turisti

Il servizio è operativo nelle principali località turistiche

AOSTA. Dalla prossima settimana il servizio di assistenza medica per i turisti sarà assicurata direttamente nelle maggiori località di villeggiatura della Valle d'Aosta.

Il 20 luglio entrano in servizio i medici generici dell'Azienda Usl per l'erogazione di prestazioni non urgenti a cui i turisti possono rivolgersi recandosi nelle sedi dei consultori familiari di Cogne e di La Thuile, all'ambulatorio comunale di Gaby ed ai centri traumatologici di Ayas-Champoluc, Courmayeur, Pila (dal 30 luglio) e Valtournenche.

Il medico generico dei turisti garantirà anche l'attività domiciliare, previo contatto telefonico nella fascia oraria 08:00 - 20:00.

Le prestazioni ambulatoriali sono soggette a ticket di 25 euro e quelle domiciliari a ticket di 50 euro.

redazione