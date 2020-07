Alla biblioteca di Aosta la mostra Goccia x Goccia del Bim

'Accrescere il livello di consapevolezza sull'importanza di questo elemento così prezioso'

AOSTA. Goccia x Goccia è il nome dato dal Consorzio Bim ad un progetto di informazione e comunicazione dedicato all'acqua. L'iniziativa si concretizza in una esposizione di immagini dell'archivio fotografico del Consorzio negli spazi della biblioteca regionale di Aosta.

L'installazione avrebbe dovuto accompagnare le iniziative per la Giornata Mondiale dell'Acqua 2020 di marzo, ma l'emergenza sanitaria ha fatto slittare l'evento. Ora che la fase critica è superata, l'esposizione è in parte fruibile.

Ivo Surroz, presidente del Bim: "Portare il valore dell'acqua all'interno di un luogo di cultura come la Biblioteca Regionale, vuol dire accrescere il livello di consapevolezza sull'importanza di questo elemento così prezioso per la nostra vita, oltre a ricordare le buone pratiche di uso e consumo dell'"oro blu". Un messaggio che è rivolto in special modo ai giovani, che si troveranno, sempre più, a confrontarsi sul tema dell'accesso limitato all'acqua, a uso umano e non solo".

