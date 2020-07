All'ospedale Beauregard ideata una specifica terapia per la mastite

La procedura ideata dalla struttura di Anestesia è stata pubblicata sulla rivista Regional Anesthesia & Pain Medicine

AOSTA. La struttura di Anestesia dell'ospedale Beauregard di Aosta è il primo centro al mondo ad aver ideato ed applicato una terapia specifica di anestesia loco-regionale per la riduzione del dolore e dell'infiammazione da mastite. Lo annuncia l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

La terapia - spiega l'azienda sanitaria - è stata messa a punto per una neo mamma trentenne alla quale né la terapia antibiotica e antidolorifica né quella non farmacologica erano riuscite a risolvere l'infiammazione al seno.

Enrica Delfino e Roberta Netto, medici anestesisti-rianimatori, spiegano: "Quando abbiamo preso in carico una paziente che presentava tutti i sintomi di una grave mastite, e che riferiva dolore intenso in modo ormai indipendente dall'allattamento, abbiamo deciso che era giunto il momento di applicare la tecnica a cui da tempo stavamo lavorando in collaborazione con la dott.ssa Lorella Faraoni del Centro AntiVeleni di Bergamo". Questa tecnica consiste nella somministrazione di un farmaco per l'anestesia loco-regionale attraverso dei cateteri applicati al seno.

"È la prima volta al mondo che si utilizza questa terapia – dicono le dottoresse Delfino e Netto – e il risultato è stato molto rapido. L'ipotesi su cui ci siamo basate è, ed è questa la novità del nostro approccio, che la causa del dolore sia il danno che l'infiammazione provoca alle strutture nervose della mammella. Grazie all'anestetico locale, abbiamo ottenuto la progressiva mitigazione del dolore e la riduzione dello stato infiammatorio: in sole quaranta ore la paziente ha potuto riprendere ad attaccare senza dolore il bimbo al seno".

Da questo successo è nato un lavoro di collaborazione tra medici e personale ostetrico ospedaliero e territoriale per inaugurare il primo percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale specifico in Italia dedicato alle donne che sperimentino dolore in allattamento. Vi lavorano una squadra formata da ginecologi, ostetriche, pediatri, anestesisti, chirurghi toracici, infettivologi e laboratoristi.

La descrizione del caso clinico - fa sapere l'Usl - firmata dai medici anestesisti-rianimatori del DERA dell'Usl della Valle d'Aosta Enrica Delfino, Roberta Netto, Alessandra Cena, Daniela Gogna e Luca Montagnani (et al.), è stata pubblicata in dettaglio su “Regional Anesthesia & Pain Medicine”, prestigiosa rivista scientifica internazionale, con il titolo: “Novel use of a continuous PECS II block for mastis pain treatment”, (Delfino E., et al. Reg Anesth Pain Med 2020). L'interesse della comunità scientifica internazionale è evidenziato non solo dall'accettazione dell'articolo sulla prestigiosa rivista, ma anche dal numero di consultazioni (a pagamento) che ha superato i 1500 download, soprattutto negli Stati Uniti".

Elena Giovinazzo