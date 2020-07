Covid-19, 10 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta in due giorni

Sette sono lavoratori stagionali in un alpeggio

AOSTA. Dopo una lunga serie ininterrotta di 0 sul conto dei contagi in Valle d'Aosta, l'Azienda Usl riferisce che tra le giornate di lunedì e oggi 10 nuove persone sono state trovate positive al Covid-19.

"Per sette casi - spiega in una nota la Regione - si tratta di un focolaio rilevato grazie ai controlli eseguiti sui lavoratori stagionali in un alpeggio della regione. Altri due sono stati scoperti per il tramite dell’attività di screening e uno dai controlli in ospedale".

Le dieci persone risultate contagiate sono state poste in isolamento domiciliare.

M.C.