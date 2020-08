Covid-19, prenotazioni 'nei prossimi giorni' per test e tamponi su cittadini

L'Usl Valle d'Aosta si prepara a raccogliere le prenotazioni. Il costo è di 35 Euro per il test e 65 per il tampone

AOSTA. Sarà attivo "nei prossimi giorni" il servizio dell'Usl Valle d'Aosta di prenotazione dei test sierologici e dei tamponi per il Covid-19. Entrambe le prestazioni sono a pagamento.

Il tampone può essere richiesto sia dai cittadini, senza impegnativa del medico o del pediatra, sia dai datori di lavoro per i propri dipendenti. Il costo è di 65 Euro da pagare in anticipo. Il servizio è erogato presso il poliambulatorio di via Guido Rey, ad Aosta, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 12 alle ore 13. I cittadini devono prenotare tramite Cup e possono ritirare il referto cartaceo o farlo inserire sul Fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di medici e datori di lavoro il tampone va richiesto all'ufficio Libera professione intramoenia ed il referto sarà consegnato al datore di lavoro o al medico che lo ha richiesto. In caso di positività saranno informati il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e il medico di famiglia del paziente.

Quanto al test sierologico completo (IgG e IgM), il costo è di 35 Euro da pagare in anticipo. La prenotazione telefonica è obbligatoria rivolgendosi al Centro Unico Prelievi dell'ospedale Parini di Aosta, sede in cui sono effettuati i test. Non è necessaria l'impegnativa ed il referto potrà essere ritirato a mano o caricato sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Anche in questo caso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e il Medico di famiglia del paziente saranno informati se il test risulta positivo.

Clara Rossi