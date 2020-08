Dal 12 agosto assistenza medica per turisti attiva anche a Pila

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì previo triage telefonico

AOSTA. Dal prossimo 12 agosto l'assistenza medica per i turisti sarà attiva anche a Pila, presso il Centro Traumatologico, e proseguirà fino al 28 agosto, così come già avviene per le altre località turistiche pricinpali della Valle d'Aosta.

L'attività ambulatoriale, gestita dall'Usl valdostana, è garantita dai medici dei turisti per quattro ore giornaliere, dal lunedì al venerdì - su appuntamento previo triage telefonico - esclusa la giornata di venerdì14 agosto, quando è prevista l'attivazione della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), a partire dalle ore 10.00.

Il medico dei turisti garantirà anche l'attività domiciliare, previo contatto telefonico nella fascia oraria 08:00 - 20:00.

Le attività ambulatoriali e domiciliari sono a pagamento. Il costo è 25 euro la visita ambulatoriale e 50 euro la visita domiciliare.

redazione