Coronavirus, 5 nuovi casi nell'ultima settimana in Valle d'Aosta

L'indice di contagio Rt è a 0.11

AOSTA. Cresce ancora il totale delle persone trovate positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Nell'ultima settimana, come riportato dal bollettino diffuso dalla Regione, sono emersi 5 nuovi casi che portano il totale di contagi nella nostra regione a 1.213, di cui 138 indentificati grazie alle attività di screening.

Delle 16 persone ad oggi positive 4 sono ricoverate all'ospedale Parini di Aosta (nessuno in terapia intensiva) e le altre 12 sono sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare.

Non si registrano inoltre nuovi decessi e i guariti sono 1.051.

Finora in Valle d'Aosta sono state sottoposte a test 15.985 persone (22.230 i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza).

La Regione riferisce che, visti i nuovi contagi, l'indice Rt calcolato dall'Istituto Superiore della Sanità per la Valle d'Aosta è pari a 0.11 ad indicare un rischio moderato. Rimane "fondamentale - si legge in una nota - continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione del virus: igiene individuale, uso delle mascherine e distanziamento fisico".

Marco Camilli