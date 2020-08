Coronavirus, in Valle d'Aosta 15 persone attualmente positive

I dati della Protezione civile nazionale indicano 1.217 contagi dall'inizio dell'emergenza

AOSTA. Sono quindici le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, cinque delle quali ricoverate all'ospedale Parini. Lo riporta il bollettino quotidiano della Protezione Civile il quale indica inoltre che nell'ultimo giorno nella nostra regione non sono stati individuati nuovi casi di contagio.

Il bollettino indica per la Valle d'Aosta 16.342 casi testati e 1.217 positivi totali, quattro in più rispetto all'ultimo bollettino emesso dalla Regione su dati dell'Azienda Usl lo scorso venerdì. I guariti risultano 1.056 (cinque in più rispetto al report regionale) e i deceduti sempre 146.

In tutta Italia i contagi registrati sono 481 in più di cui 102 in Lombardia, 60 in Veneto, 42 in Piemonte e 41 in Emilia Romagna.



redazione