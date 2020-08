Coronavirus, la Valle d'Aosta unica regione senza nuovi casi

In Italia +523 contagiati; in Veneto il maggior numero dei casi (84)

AOSTA. Mentre in tutta Italia i contagi da coronavirus sono in aumento, in Valle d'Aosta la situazione si mantiene per ora stabile. Nell'aggiornamento del 13 agosto della Protezione Civile nazionale la nostra regione risulta essere l'unica senza nuovi contagi rilevati nell'ultimo giorno (sono 55 le persone sottoposte al test nelle ultime 24 ore).

Il bollettino quotidiano indica inoltre un guarito in più. Di conseguenza i pazienti al momento positivi al Covid-19 sono quattordici, di cui tre ricoverati in ospedale con sintomi e nessuno in terapia intensiva.

In tutta Italia i nuovi casi registrati sono 523 di cui 26 in Piemonte, 74 in Lombardia e 84 in Veneto.

Domani, venerdì, è atteso il bollettino regionale settimanale con i dati dell'Azienda Usl valdostana.

Clara Rossi