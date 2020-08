Covid-19, lSS: indice di contagio a 0.37 in Valle d'Aosta

In Italia l'indice medio è passato a 0.96

AOSTA. L'indice di trasmissione R(t) per la Valle d'Aosta torna a salire. Secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, nella settimana dal 3 al 9 agosto l'indice medio è di 0.37 mentre la scorsa settimana era di 0.11.

L'andamento è influenzato dai nuovi casi di contagio registrati nella settimana presa in considerazione per calcolare l'indice, tra cui la decina di persone contagiate nel focolaio scoperto in un alpeggio di Nus.

Secondo il report pubblicato ieri dalla Protezione civile nazionale, in Valle sono 14 le persone attualmente positive al virus.

In Italia l'indice medio di contagio è passato a 0.96. "Al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati dall'estero (categorie non mutualmente esclusive), il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane", segnala l'Istituto Superiore di Sanità.



C.R.