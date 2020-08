Parte dal Miage la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente

L'iniziativa di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sulla salute dei ghiacciai inizia in Valle d'Aosta

COURMAYEUR. La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente lunedì 17 e martedì 18 agosto parte da Courmayeur, dal ghiacciaio del Miage. La tappa di esordio della prima edizione dell'iniziativa intende raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di alta quota.

Dopo la salita mattutina al ghiacciaio accompagnati dagli esperti Walter Alberto e Luigi Perotti del Comitato Glaciologico Italiano (inizio alle ore 8.30 da La Visaille), il pomeriggio di lunedì 17 sarà dedicato a iniziative culturali e divulgative tra cui il Saluto al Ghiacciaio, un momento di raccoglimento e riflessione sul silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai e su un futuro possibile per le nostre montagne e per il nostro pianeta.

Martedì ad Aosta saranno presentati i dati di monitoraggio del ghiacciaio.

Dopo la Valle d'Aosta, le successive tappe della Carovana saranno dal 19 agosto sui ghiacciai del Monte Rosa (versante piemontese), dal 23 agosto sul ghiacciai Forni e Sforzella in Lombardia, dal 27 agosto al ghiacciaio della Fradusta in Trentino Alto Adige ed infine dal 2 settembre al ghiacciaio del Montasio occidentale in Friuli Venezia Giulia.

E.G.