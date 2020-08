Coronavirus, 8 persone attualmente positive in Valle d'Aosta

Nessun nuovo contagio rilevato nelle ultime 24 ore

AOSTA. È attualmente stabile a otto il numero delle persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Nel bollettino quotidiano della Protezione civile regionale diffuso oggi sono indicate sette persone poste in isolamento domiciliare e una ricoverata in ospedale con sintomi, ma non in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore nella nostra regione non risultano essere state individuate nuove persone positive al virus.

Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia indicato nel report è 1.218 con 1.064 casi guariti e 146 decessi.

