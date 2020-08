Coronavirus, identificati 2 nuovi casi in Valle d'Aosta

Una persona è ricoverata in ospedale

AOSTA. Sale di 2 il numero di persone risultate positive al Covid-19 in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno. I casi totali dall'inizio della pandemia nella nostra regione aumentano così a 1.220 secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano della Protezione civile nazionale e su un totale di 16.823 persone sottoposte a tampone.

Ad oggi i pazienti affetti da SARS-CoV2 in Valle risultano dieci di cui uno ricoverato in ospedale con sintomi e nove in isolamento domiciliare.

In tutta Italia i casi scoperti nell'ultimo giorno sono 642. Ci sono attualmente 866 persone ricoverate in ospedale, 66 in terapia intensiva e 14.428 contagiati posti in isolamento domiciliare.

redazione