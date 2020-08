Fase 3, incrementata l'attività dei 'Punti prelievo' territoriali dell'Usl

Necessaria la prenotazione telefonica o allo sportello

AOSTA. Le attività dei punti prelievo situati delle sedi territoriali e distrettuali dell'Azienda Usl, sospesa per l'emergenza Covid, sarà incrementata a partire da lunedì 24 agosto.

Gli utenti dovranno prenotare la prestazione telefonicamente oppure allo sportello, a seconda delle sedi.

I punti prelievo dei poliambulatori di via Guido Rey di Aosta e di Châtillon ricevono dal lunedì al venerdì con prenotazione presso gli sportelli Cup o via telefono. In alta Valle il servizio attivo nel poliambulatorio di Morgex riceve i lunedì, martedì, giovedì e venerdì e nel presidio di La Thuile il primo ed il terzo lunedì del mese. Per entrambi è necessario prenotare al Cup Morgex.

Il punto prelievo nel consultorio di Saint-Pierre è disponibile nei giorni di lunedì e giovedì mattina con prenotazione allo sportello mentre nel presidio di Cogne gli utenti possono recarsi di giovedì previa prenotazione solo telefonica. Il consultorio di Gignod - Variney riceve il lunedì ed il mercoledì con prenotazione solo allo sportello.

In media Valle, il servizio del consultorio di Nus è disponibile i lunedì e i giovedì con prenotazione solo tramite sportello, così come il consultorio di Charvensod - Pont-Suaz che però riceve il venerdì.

Infine il punto prelievo del consultorio di Verrès è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì con prenotazione allo sportello e telefonica così come il poliambulatorio di Donnas, a disposizione nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

E.G.