Riaperto il bando PSR per interventi a sostegno del settore forestale

Contributi del 100% per tagli selvicolturali che aumentino il pregio ambientale del bosco

AOSTA. Il bando PSR per gli interventi a sostegno del settore forestale è riaperto: c'è tempo fino al 30 ottobre prossimo per presentare domanda. Lo annuncia l'assessorato regionale all'ambiente spiegando che le domande di contributo, riferite all'intervento 8.5.1, riguardano investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

Il bando finanzia il 100% delle spese ammesse per effettuare tagli selvicolturali "destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale del bosco, il miglioramento della rete di accesso e gli interventi di protezione degli habitat e della biodiversità".

Le domande devono essere presentate all'Ufficio segreteria e protocollo della Struttura foreste e sentieristica.

redazione