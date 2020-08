Coronavirus, salgono a 31 le persone attualmente positive in Valle

15 nuovi casi identificati nel fine settimana in Valle d'Aosta

AOSTA. Raddoppiano le persone attualmente positive al coronavirus in Valle d'Aosta. Tenendo conto degli ultimi casi identificati, ad oggi le persone positive al virus sono 31 di cui 2 ricoverate in ospedale ad Aosta e 29 in isolamento domiciliare.

Il bollettino odierno diffuso dalla Regione indica 1.241 casi positivi totali scoperti dall'inizio dall'inizio della pandemia, 15 in più rispetto alla rilevazione dello scorso venerdì su 173 persone sottoposte a tampone.

I decessi sono sempre fermi a 146. Non risultano inoltre nuove guarigioni rispetto a venerdì scorso.

Il prossimo bollettino regionale sarà diffuso il 2 settembre.

M.C.