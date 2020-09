Riattivate le prenotazioni tramite Cup on line

L'Ausl valdostana ha riattivato il servizio con alcune limitazioni

AOSTA. Gli utenti che devono prenotare visite ed esami da oggi possono nuovamente utilizzare il Cup on line dell'Usl valdostana. Il servizio tuttavia è limitato rispetto al periodo pre pandemia e alcune prestazioni non sono ancora disponibili per la prenotazione perché le strutture si stanno occupando dei pazienti rimasti in sospeso con il lockdown dal mese di marzo.

Il Cup on line è utilizzabile tramite il Fascicolo Santario Elettronico o utilizzando l'apposita app gratuita per smartphone. Tra le prestazioni prenotabili ci sono anche gli esami di laboratorio.

redazione