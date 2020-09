Coronavirus, affidati i lavori della struttura di pre triage al Parini

Aggiudicata ad una ditta di Padova la gara per la struttura che sostituirà le tende davanti al pronto soccorso di Aosta

AOSTA. È stata aggiudicata ad una ditta di Padova la gara di realizzazione del nuovo pre triage del pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta.

L'Ausl ha bandito la gara da 370mila euro per la fornitura e la posa di una struttura in blocchi modulari, come previsto dal piano di riorganizzazione della sanità approvato nei mesi scorsi dal governo regionale. La struttura sarà realizzata dalla Manufacturing Engineering and Development Srl e sostituirà le tende montate davanti all'ospedale regionale durante la fase 1 dell'emergenza coronavirus che crollarono dopo una nevicata.

Il pre triage consente una prima scrematura dei pazienti in ingresso nella struttura sanitaria per prevenire la diffusione dei contagi all'interno dei reparti ospedalieri. L'obiettivo è allestire la nuova struttura prima dell'inizio della stagione invernale.

C.R.