Nuovi trattamenti contro la processionaria del pino

Operazioni in programma ad Aosta, Sarre e Saint-Pierre dall'8 settembre

AOSTA. La lotta alla processionaria del pino prosegue con nuovi trattamenti in programma dalla prossima settimana, tra martedì 8 e lunedì 14 settembre in base alle condizioni meteo.

Gli addetti dell'assessorato regionale dell'ambiente utilizzeranno il Bacillus thuringiensis - un batterio tossico per le larve di processionaria - in alcune zone di Aosta, Sarre e Saint-Pierre per contrastare la diffusione del lepidottero. Durante gli interventi il traffico sia veicolare sia pedonale sulle strade interessate sarà temporaneamente sospeso.

Tutte le operazioni saranno coordinate e dirette dal personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta.







redazione