Coronavirus, + 6 casi in Valle d'Aosta, aumentano anche i guariti

Attualmente sono 35 le persone contagiate. L'indice R(t) a 0.22

AOSTA. Più persone positive, ma anche più guariti ed una persona in meno ricoverata in ospedale: questo l'andamento dei contagi da Covid-19 negli ultimi giorni in Valle d'Aosta.

Il bollettino odierno diffuso dalla Regione riporta 6 casi di contagio in più identificati rispetto al precedente report (diffuso mercoledì) su 116 persone sottoposte a test. Alcuni dei nuovi positivi sono stati individuate grazie alle attività di screening.

Le persone guarite sono 4 in più mentre coloro che attualmente risultano positive al virus sono attualmente 35 (erano 32 nel bollettino precedente). La maggior parte di loro si trova in isolamento domiciliare tranne 2 pazienti ricoverati all'ospedale Parini (mercoledì scorso erano 3). Nessuno si trova in terapia intensiva e non ci sono nuovi decessi associati al Covid.

Ogni venerdì l'Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute calcola l'indice di contagio. Nella settimana di riferimento, dal 24 al 30 agosto, in Valle d'Aosta l'R(t) è indicato a 0.22 che corrisponde ad un rischio "moderato".

In una nota l'Amministrazione regionale chiede di "continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione del virus: igiene individuale, uso delle mascherine e distanziamento fisico".



Clara Rossi