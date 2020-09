Covid-19, nessun nuovo positivo nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Attualmente 31 persone positive al virus, 2 sono in ospedale

AOSTA. Non ci sono nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta su 158 tamponi effettuati. Inoltre grazie ad alcune guarigioni i casi attualmente positivi nella nostra regione scendono a 31 con due persone ricoverate in ospedale ad Aosta (nessuna in terapia intensiva).

I dati sono contenuti nel bollettino nazionale della Protezione civile.

Per quanto riguarda quest'ultimo giorno, la Valle è l'unica regione a non registrare nuove positività. In tutta Italia invece i casi sono incrementati di 1.597 (con 94.186 tamponi) di cui 245 in Lombardia, 180 in Campania, 163 nel Lazio e 147 in Veneto.

redazione