Coronavirus, identificati altri 3 casi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Cinque persone ricoverate in ospedale

AOSTA. Cresce ancora il numero di persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Il bollettino della protezione civile nazionale riporta attualmente 42 persone contagiate, 3 in più rispetto al report regionale di ieri con 170 tamponi effettuati. Cinque pazienti sono ricoverati all'ospedale ad Aosta (ieri ne risultavano 4) e nessuna in terapia intensiva (ieri 1).

Non ci sono nuovi decessi collegati al coronavirus e i guariti salgono a 1.078. I casi totali identificati sono 1.266.

In Italia nell'ultimo giorno sono stati identificati 1.229 casi con 80.517 tamponi.

redazione