Coronavirus, altri 7 casi negli ultimi giorni in Valle d'Aosta

Salgono a 49 i casi positivi attuali, 6 i ricoveri in ospedale

AOSTA. Torna a salire il numero di persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Nel bollettino diffuso oggi dalla Regione sono indicati 49 casi attuali, 7 in più rispetto al precedente bollettino di mercoledì scorso con 222 nuove persone sottoposte a tampone. I ricoverati in ospedale salgono a 6, nessuno dei quali è in terapia intensiva.

I contagi totali dall'inizio della pandemia sono 1.276. Le guarigioni sono 1.075 e i decessi 146.

Nel complesso in Valle d'Aosta sono state sottoposte a tampone 18.935 persone.



C.R.