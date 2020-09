Coronavirus, 48 casi attuali in Valle d'Aosta

Tre persone in ospedale e 5 nuovi casi nel fine settimana

AOSTA. Sono attualmente 48 le persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, di cui tre ricoverate in ospedale ad Aosta (nessuna in rianimazione).

I dati sono contenuti nel bollettino regionale diffuso oggi pomeriggio che riporta inoltre cinque nuovi casi scoperti nel fine settimana su 257 persone sottoposte a tampone.

Ad oggi nella nostra regione risultano 1.281 contagi totali dall'inizio della pandemia coronavirus con 19.210 persone testate; 1.078 guariti e 9 persone in più clinicamente guarite, cioè senza più sintomi.

redazione