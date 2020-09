Coronavirus, 58 casi attualmente in Valle d'Aosta

I casi totali aumentano a 1.284

AOSTA. Aumenta il numero di persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Nel bollettino odierno diffuso dalla Regione su dati dell'Azienda Usl risultano 58 persone attualmente contagiate di cui quattro ricoverate all'ospedale Parini. Nessuno è in gravi condizioni in terapia intensiva.

Rispetto al precedente bollettino risultano 10 casi in più su 171 persone sottoposte al tampone.

I casi totali identificati dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione raggiungono quota 1.284. I guariti sono 1.079 e i decessi 146 (73 uomini e 73 donne di età compresa tra i 45 e i 100 anni).

C.R.