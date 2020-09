Meteo, in arrivo neve fino a 1.000 metri in Valle d'Aosta

Temperature in calo e precipitazioni fino a sabato

AOSTA. Vento forte e un anticipo di inverno con nevicate a quote anche basse: queste le previsioni meteo per le prossime ore in Valle d'Aosta.

Già per il pomeriggio di oggi l'Ufficio meteo regionale indica precipitazioni più intense nel settore nord-occidentale e un calo delle temperature che porterà la quota neve in discesa fino a 2.400 metri. I fenomeni si attenueranno in serata per poi riprendere domani, venerdì, fin dal mattino sempre concentrate nello stesso settore e più intense sui confini dal pomeriggio. Il limite neve scenderà fino a 1.800 metri e, in serata, fino a 1.400 metri, complice sempre il calo delle temperature.

Sabato ancora precipitazioni al mattino con quota neve indicata attorno ai 1.000-1.200 metri. Nel pomeriggio tornerà un po' di sole.

C.R.