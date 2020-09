Usl, prorogate le esenzioni ticket per reddito

Per gli ultra65enni le esenzioni in scadenza rimarranno valide fino a gennaio 2021

AOSTA. Le esenzioni per reddito dal pagamento dei ticket sanitari in scadenza a fine mese sono automaticamente prorogate fino al gennaio 2021. Lo comunica l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

"Tenuto conto delle misure di contenimento della pandemia Covid-19, le esenzioni per reddito E01 - E03 - E04 dei cittadini / utenti con età superiore ai 65 anni, in scadenza il 30 settembre 2020, verranno prorogate fino al 15 gennaio 2021", spiega l'azienda sanitaria valdostana. "La proroga verrà attivata d'ufficio e saranno informati i medici di famiglia delle persone aventi diritto".

Gli utenti quindi non devono recarsi agli sportelli scelta e revoca per rinnovare l'esenzione a meno che non si sia verificata una modifica delle condizioni economiche che fa decadere la possibilità di beneficiare della misura di sostegno.

redazione