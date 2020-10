Usl, scelta del medico di famiglia è possibile anche nelle sedi territoriali

Disponibili alternative agli uffici Scelta/Revoca di Aosta

AOSTA. Gli utenti che in questi giorni devono cambiare medico o pediatra di famiglia possono rivolgersi anche alle sedi territoriali dell'Usl. Lo sottolinea in una nota l'azienda sanitaria viste le code che si stanno formando agli sportelli Scelta/Revoca nella sede di via Guido Rey, ad Aosta, da parte di utenti che devono scegliere il nuovo medico curante.

"Per la scelta e la variazione del proprio medico e pediatra di famiglia sono disponibili analoghi uffici nelle sedi territoriali di Morgex, Saint-Pierre, Châtillon, Verrès e Donnas, nei rispettivi orari di apertura", spiega l'azienda sanitaria.

redazione