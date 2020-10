Meteo, allerta meteo per forti piogge sulla Valle d'Aosta

Criticità gialla per il maltempo atteso da venerdì 2

AOSTA. Il Centro funzionale regionale ha diffuso una allerta meteo con segnalazione di criticità idrogeologica valida per le giornate di oggi e domani, 2 ottobre.

Il bollettino riporta criticità gialla (livello 1 in una scala da 0 a 3) per precipitazioni forti e su versanti e torrenti.

"Un fronte molto attivo porterà precipitazioni a partire da domani, diventando molto forti in serata e nella notte, soprattutto sulle zone al confine col Piemonte, in esaurimento sabato verso metà giornata", si legge nell'allerta." La quota della neve resterà in genere decisamente alta, a 2700/2800 m, e al confine col Piemonte si potranno verificare anche fenomeni temporaleschi a movimento lento".

Le precipitazioni che diventeranno forti a partire dal tardo pomeriggio di domani potrebbero congestionare le reti di smaltimento delle acque, provocare allagamenti dei locali interrati ed esondazione di rivi secondari e colate detritiche su piccoli bacini montani.

Nel bollettino di domani "si valuterà se innalzare il livello di allerta".

Clara Rossi