Studente positivo al Covid, classe di Aosta in isolamento

In quarantena anche undici insegnanti e un dipendente dell'istituto superiore

AOSTA. Una classe di una scuola superiore di Aosta è finita in quarantena dopo che un ragazzo è risultato positivo al test per il Covid-19. In isolamento sono finiti diciotto ragazzi, undici insegnanti e un dipendente della scuola.

È il terzo episodio di questo tipo avvenuto dall'inizio delle lezioni, meno di un mese fa.

Secondo l'ultimo bollettino nazionale della Protezione civile, nelle ultime 24 ore un nuovo caso di coronavirus è stato registrato in Valle su 254 tamponi effettuati. Attualmente sono 69 i contagiati di cui 7 ricoverati all'ospedale Parini (uno in più rispetto a ieri).

redazione