Usl Valle d'Aosta, verso l'assunzione di 66 infermieri (su 83 posti)

Pronta la graduatoria ufficiosa per le stabilizzazioni e le assunzioni a tempo indeterminato

AOSTA. Si è concluso il concorso pubblico dell'Usl della Valle d'Aosta per l'assunzione a tempo indeterminato di 83 infermieri. L'esito della procedura non è del tutto positivo: la graduatoria ufficiosa infatti comprende solo 66 candidati.

Se sarà ufficializzata, la graduatoria permetterà di stabilizzare 45 infermieri interinali che già lavorano presso l'Usl valdostana e di assumere ex-novo 21 infermieri.

"Considerato che l'esito del concorso non riuscirà a colmare interamente il fabbisogno oggi coperto con operatori somministrati (circa 100 unità) - dice l'azienda sanitaria - gli attuali infermieri interinali che non potranno essere stabilizzati, resteranno in servizio in Azienda con il contratto di somministrazione in attesa del prossimo concorso".

La procedura sarà bandita "a breve, prevedendo anche percorsi formativi rivolti ai candidati".

E.G.