Al via il primo corso di formazione sul monitoraggio del lupo

Il corso è parte del programma Life WolfAlps Eu 2019-2023 a cui la Valle d'Aosta partecipa

AOSTA. Un gruppo di 30 operatori parteciperà al primo corso di formazione sul monitoraggio del lupo organizzato in Valle d'Aosta. Il progetto partirà la prossima settimana e rientra nel programma Life WolfAlps Eu 2019-2023 che riunisce diversi territori dell'arco alpino (inclusa Slovenia, Austria e Francia).

L'obiettivo del programma è prevenire e ridurre le predazioni e i danni gli allevamenti di animali nelle aree in cui il lupo è presente attraverso attività di formazione, come quella che sta per prendere il via, e studiando interventi e soluzioni per garantire una pacifica coabitazione tra essere umano e predatore.

Il primo gruppo di operatori che parteciperà al corso nei prossimi giorni è composto da volontari delle associazioni delle guide naturalistiche, delle associazioni ambientaliste e del mondo venatorio. Viste le tante richieste di adesione all'iniziativa, l'Amministrazione regionale ha già previsto di riproporre l'attvità di formazione nei prossimi mesi.

redazione