Coronavirus, +7 contagi in Valle d'Aosta

Scende il numero di ricoverati e aumenta quello dei guariti

AOSTA. Dopo un sabato senza nuovi contagi rilevati, in Valle d'Aosta oggi si contano 7 positivi in più al Covid-19 su 175 tamponi effettuati. In tutto attualmente 81 persone risultano positive nella nostra regione. I dati sono del bollettino quotidiano della Protezione civile nazionale.

Il numero di ricoveri all'ospedale Parini di Aosta scende a 6 e la terapia intensiva è sempre vuota. Gli altri 75 contagiati si trovano in isolamento domiciliare.

I guariti complessivi salgono a 1.106 su un totale di 1.333 casi dall'inizio dell'emergenza (136 dei quali scoperti con le attività di screening). Ad oggi inoltre 20.588 persone sono state testate (con un totale di 29.842 tamponi).

redazione