Coronavirus, +13 casi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Salgono a 93 i positivi attuali, 6 ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva

AOSTA. Salgono a 93 le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, secondo il bollettino n° 147 diffuso dalla Regione su dati dell'Usl valdostana. In ospedale sono ricoverate sei persone, una è in terapia intensiva e altre 86 sono in isolamento domiciliare.

Nell'ultimo giorno sono stati identificati altri 13 casi su 309 persone sottoposte a tampone. Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza sale così a 1.346.

I guariti ad oggi sono 1.102, inoltre 5 pazienti sono indicati nel bollettino come guariti clinicamente (senza più sintomi). I decessi sono fermi a 146.

Fino ad oggi sono stati effettuati in Valle quasi 30mila tamponi e sono state testate 20.687 persone.

E.G.