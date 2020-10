Coronavirus, in Valle d'Aosta 107 positivi attuali

Sono 4 i ricoverati in ospedale e 1.366 i casi registrati dall'inizio della pandemia

AOSTA. Ritornano ad essere più di 100 le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, una soglia che non era più stata superata dal mese di maggio.

Per la precisione il bollettino regionale di oggi indica 107 positivi. La buona notizia è che diminuiscono ancora i ricoverati all'ospedale Parini. Ieri risultavano 5 persone, oggi quel numero è sceso a 4 (più la persona ricoverata in terapia intensiva). Gli altri 102 contagiati sono in isolamento domiciliare.

In totale in Valle si contano 1.366 contagiati dall'inizio dell'emergenza (15 in più rispetto a ieri) con 1.113 persone dichiarate guarite o diventate asintomatiche e 146 decessi.

I casi testati totali sono quasi 21mila.

M.C.