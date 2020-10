Coronavirus, altri 18 casi identificati in Valle d'Aosta

Al momento i positivi sono 122 di cui 4 ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva

AOSTA. Continuano ad aumentare i nuovi casi di contagio da Covid-19 individuati in Valle d'Aosta. Secondo il bollettino nazionale della protezione civile, con i 249 tamponi effettuati nell'ultimo giorno altre 18 persone sono state identificate come positive al virus, facendo salire a 122 il numero di positivi attuali.

Nonostante l'aumento dei contagi rimane fermo a quattro il numero di ricoverati con sintomi all'ospedale Parini ai quali si aggiunge il paziente in terapia intensiva.

I casi totali registrati ad oggi nella nostra regione sale a 1.384, con 1.116 guariti e 146 deceduti.

Per arginare il diffondersi del coronavirus da oggi è scattato anche in Valle d'Aosta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto in tutte le circostanze in cui non è garantita la possibilità di mantenere "in modo continuativo" la distanza minima dalle persone non conviventi.

M.C.