Coronavirus, 139 positivi attuali in Valle d'Aosta

Un'altra persona ricoverata in terapia intensiva mentre i contagi totali raggiungono quota 1.402

AOSTA. Altre diciotto persone positive al Covid-19 sono state individuate nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta su più di 100 casi sospetti testati.

Al momento salgono a 139 i casi sul territorio regionale con due ricoveri in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri) e quattro ricoverati all'ospedale regionale Umberto Parini.

Fino ad oggi in Valle si contano 1.402 casi di cui 140 identificati grazie alle attività di screening e 1.262 dai test effettuati per sintomi sospetti. In totale sono state testate 21.200 persone (30.804 tamponi).

I guariti sono 1.109 e i decessi 146.

Clara Rossi