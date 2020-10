Vaccinazioni antinfluenzali anche negli ambulatori di sanità pubblica

In Valle d'Aosta la campagna inizia il 12 ottobre

AOSTA. Lunedì 12 ottobre inizia la campagna di vaccinazioni in Valle d'Aosta. Il vaccino antinfluenzale è consigliato per gli ultra60enni, per i soggetti con patologie a rischio e per coloro che svolgono servizi pubblici ed è raccomandato per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Per tutti loro la somministrazione è gratuita.

Quest'anno la vaccinazione assume un'importanza ancora maggiore vista la situazione di emergenza epidemiologica. Per farlo è possibile contattare il proprio medico di famiglia, il pediatra di libera scelta o gli ambulatori di sanità pubblica ricordandosi che la prenotazione è obbligatoria.

I numeri da contattare sono per il distretto sanitario 1 di Morgex lo 0165 809300 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14), per il distretto sanitario 2 di Aosta lo 0165 546046 (dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30), per il distretto sanitario 3 di Châtillon lo 0166 501011 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14) e infine per il distretto sanitario 4 di Donnas lo 0125 806300 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14).

E.G.