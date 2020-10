Coronavirus, 44 casi nuovi casi in un giorno in Valle d'Aosta

In Italia: +5.724 casi: serpeggia la paura per un nuovo lockdown

AOSTA. Boom di nuovi casi di Coronavirus in Valle d'Aosta: in un solo giorno, con 229 vamponi eseguiti, ne sono stati identificati 44 di cui 42 tramite sospetto diagnostico (persone sottoposte a tampone perché mostravano i sintomi sospetti) e le altre 2 da attività di screening.

Salgono così a 180 le persone attualmente positive.

Aumentano anche i posti occupati in ospedale: passano in un giorno da 4 a 6 le persone ricoverate al Parini e da 2 a 3 i pazienti in terapia intensiva. I guariti ad oggi sono 1.120 e il conto dei deceduti è sempre fermo a 146.

I casi totali registrati in Valle d'Aosta dall'inizio dell'emergenza raggiungono quota 1.446.

La situazione in Italia

Oggi sul territorio nazionale si registrano 5.724 nuovi contagi (133.084 i tamponi). A Palazzo Chigi alle ore 16 è iniziata una riunione urgente dei capi delegazione della maggioranza con il premier Giuseppe Conte per fare il punto sulla situazione e discutere del nuovo Dpcm.

Domani, domenica, ci sarà anche una riunione del ministero della Salute Roberto Speranza con il Comitato tecnico scientifico per valutare quali misure attivare per arginare il nuovo diffondersi dei contagi ed evitare un nuovo, temuto, lockdown.

C.R.