Coronavirus: +18 casi in Valle d'Aosta, 3 in terapia intensiva

Lunedì il governo incontra le Regioni sul nuovo Dpcm

AOSTA. Sono 18 i nuovi casi di positività al Covid-19 individuati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta con 240 tamponi effettuati. Secondo il bollettino nazionale della protezione civile, attualmente nella nostra regionale sono 197 i contagi noti. Otto persone sono ricoverate in ospedale ad Aosta e tre sono in terapia intensiva.

I guariti risultano al momento 1.121 su un totale di 1.464 casi registrati fino ad ora.

Intanto è convocata per domani, lunedì, una cabina di regia con le Regioni per fare il punto della situazione e parlare delle misure attese nel nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri.

redazione