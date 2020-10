Coronavirus, +32 casi in Valle d'Aosta e 225 positivi attuali

In tutto il fine fine settimana 94 nuovi contagi; 12 i ricoverati



AOSTA. Altri 32 casi di positivà al Covid-19 sono stati individuati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta. Salgono così a 225 le persone che al momento risultano contagiate dal virus. In ospedale si trovano ricoverati 12 pazienti, di cui 3 in terapia intensiva.

Il boom di nuovi contagi è stato registrato nel fine settimana. Rispetto al report regionale di venerdì 9 ottobre, nel 150° bollettino diffuso oggi si contano 94 contagi in più che portano a 1.496 il totale dall'inzio dell'emergenza sul territorio valdostano. I ricoveri sono inoltre raddoppiati, pur mantenendosi pochi rispetto ai contagi.

I guariti aumentano a 1.117 mentre il numero dei decessi rimane sempre stabile a 146.

In una intervista rilasciata ad Aostaoggi.it (leggi l'articolo), l'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega ha annunciato che i tamponi effettuabili al giorno aumenteranno a 500 e che dal commissario straordinario Domenico Arcuri è arrivato il via libera per il reparto Covid da 9 posti in più di terapia subintensiva e 9 posti in più di terapia intensiva.

M.C.