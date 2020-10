Ricoveri in aumento, all'ospedale di Aosta scatta la fase 1

Attivato il livello giallo del piano operativo ospedaliero con l'apertura di un secondo reparto Covid

AOSTA. Con l'aumentare dei contagi e dei ricoveri, all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta scatta la fase 1 del piano operativo per l'emergenza Covid-19.

Nel nosocomio regionale - secondo l'ultimo bollettino - sono ricoverati dodici pazienti positivi al Sars-Cov-2 di cui tre in terapia intensiva. Nel fine settimana la recrudescenza di contagi registrata sul territorio regionale ha fatto raddoppiare i ricoveri, passati da quattro a nove su 16 posti totali nel reparto Covid-0 delle malattie infettive.

Con oltre la metà dei posti letto occupati, l'Usl ha deciso di passare dal "livello bianco" della fase 0 al "livello giallo" della fase 1 che prevede l'apertura di un reparto aggiuntivo, Covid-1, nella Neurologia. Il "livello giallo" del piano operativo comporta anche la riduzione dell'attività elettiva chirurgica e il blocco parziale dei ricoveri per liberare la Chirurgia vascolare.

Se il numero di ricoveri aumenterà ancora il piano operativo ospedaliero prevede un livello arancione, che corrisponde alla fase 2, con l'attivazione di un reparto Covid-2 in Gastro/Pneumologia e un'ulteriore riduzione dell'attività chirurgica per diminuire il numero di posti letto occupati in ambito chirurgico. Con i livelli rosso e rosso++ delle fasi 3 e 4 saranno aperti se necessario altri due reparti Covid a scapito della normale attività ospedaliera.

E.G.