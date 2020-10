Coronavirus, 33 nuovi casi con 271 tamponi in Valle d'Aosta

Aumentano i ricoveri al Parini. L'ospedale ha attivato un secondo reparto Covid

AOSTA. Aumentano i contagi ed ricoveri per Covid-19 in Valle d'Aosta. Il bollettino nazionale di oggi riporta 33 casi emersi nelle ultime 24 ore con 271 tamponi effettuati. Salgono così a 258 le persone attualmente positive, di cui 14 ricoverate all'ospedale Parini, due in più rispetto a ieri (3 sono in terapia intensiva).

Visto l'aumento dei ricoveri l'ospedale ha attivato la fase 1 del piano operativo di gestione dell'emergenza che prevede l'apertura di un secondo reparto Covid.

Fino ad oggi i casi complessivi in Valle d'Aosta risultano 1.529 di cui 146 scoperti grazie alle attività di screening e i restanti con tamponi eseguiti per sospetto diagnostico, cioè su persone che presentavano sintomi compatibili con il contagio da Covid. Guariti e dimessi salgono a 1.125.

Sempre oggi nella provincia autonoma di Bolzano risultano 34 nuovi casi con 683 tamponi e nella provincia autonomia di Trento 28 casi con 801 tamponi. In Friuli Venezia Giulia da 2.747 casi sono emersi 38 nuovi positivi.

C.R.