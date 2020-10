Coronavirus, 136 tamponi e 37 nuovi casi in Valle d'Aosta

Aumentano ancora i ricoveri all'ospedale Parini

Andamento dei nuovi casi in Valle d'Aosta (grafico del Dipartimento Protezione civile)





AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino n. 151 sulla situazione Covid-19 in Valle d'Aosta. I casi totali di positività identificati nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza aumentano da 1.529 a 1.566, cioè 37 in più in un giorno con soli 136 tamponi effettuati.

I casi positivi salgono così a 295. All'ospedale Parini di Aosta, che ha già attivato un secondo reparto Covid, i ricoveri passano da 14 a 16 con sempre tre pazienti in condizioni più gravi e quindi ricoverati in terapia intensiva.

I guariti ad oggi risultano 1.118 e i deceduti 146, un numero stabile dallo scorso mese di giugno.

In totale in Valle sono state sottoposte a tampone 21.997 persone (32.021 tamponi totali).





Andamento del totale dei casi in Valle d'Aosta (grafico del Dipartimento Protezione civile)

Clara Rossi