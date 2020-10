Covid, in Valle d'Aosta il più alto rapporto di casi sulla popolazione

Fondazione Gimbe: percentuali ricoveri al di sotto della media nazionale

AOSTA. Il boom di contagi registrati negli ultimi giorni mette la Valle d'Aosta in cima alle classifiche nazionali per numero di contagi in rapporto alla popolazione.

In una elaborazione della Fondazione Gimbe riferita ai dati dal 7 al 13 ottobre la Valle risulta infatti la regione italiana con il più alto rapporto di casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti. Si tratta di 205 positivi contro 144 della media nazionale, più dei 203 della Campania, dei 189 della Liguria, dei 187 della provincia autonoma di Bolzano e dei 185 della Toscana (e 142 della Lombardia).

La Fondazione Gimbe inoltre inserisce la Valle tra le regioni virtuose per quanto riguarda il numero di casi testati ogni 100.000 abitanti, ma segnala anche l'altissima incidenza di nuovi positivi tra le persone sottoposte a tampone pari al 16,4% (al secondo posto la Liguria al 14,2% e al terzo il Piemonte con il 10,8%) contro una media nazionale di appena il 7%.

Positivo è il rapporto tra i nuovi contagi e i ricoveri all'ospedale Parini che si attesta al 5,4%, un punto percentuale al di sotto della media nazionale.

Clara Rossi